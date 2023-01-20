Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Были внесены соответствующие изменения в федеральный закон. В результате расширили список документов, которыми можно подтвердить право собственности на гаражи.
Речь идет о документах, подтверждающих факт пользования гаражом до 2005 года. Например, теперь подойдет разрешение на строительство.
Также примут документ, подтверждающий оплату налога на гараж за 2004 год.
Напомним, что закон для упрощенного оформления прав граждан на гаражи вступил в силу в 2021 году. Регионам дали возможность самим определять необходимые документы.