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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Ростовской области расширили перечень документов для «гаражной амнистии»

Сегодня, 07:48
Фото: Tim Green/CC BY SA/flickr.com
В Ростовской области расширили перечень документов для «гаражной амнистии»
У жителей Ростовской области появилось больше возможностей для использования гаражной амнистии, сообщили в региональном парламенте.

Были внесены соответствующие изменения в федеральный закон. В результате расширили список документов, которыми можно подтвердить право собственности на гаражи.

Речь идет о документах, подтверждающих факт пользования гаражом до 2005 года. Например, теперь подойдет разрешение на строительство.

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Также примут документ, подтверждающий оплату налога на гараж за 2004 год. 

Напомним, что закон для упрощенного оформления прав граждан на гаражи вступил в силу в 2021 году. Регионам дали возможность самим определять необходимые документы. 

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#Илья Протвинов#Гараж#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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