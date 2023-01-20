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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Ростовской области задержали браконьеров с донным тралом и уловом на 4 млн рублей

Сегодня, 08:54
Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области
Улов рыбаков составил около восьми тысяч рыб на сумму более четырех миллионов рублей. 
В Ростовской области пограничникам удалось задержать рыбаков, использующий донный трал, с уловом на сумму более четырех миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Портал 1Rnd сообщил, что рядом с хутором Узяк в Азовском районе пограничникам удалось задержать двух рыбаков, которые производили вылов рыбы с помощью донного трала — крупного буксируемого мешка из сетей, используемого для промышленного вылова рыбы. Улов рыбаков составил около восьми тысяч рыб на сумму более четырех миллионов рублей. 

Сейчас лодку с тралом изъяли, а донские ученые сообщили, что использование тралов строго запрещено из-за его вреда окружающей среде. Так тралы при забросе и вылове собирают  практически всю биоту, включая водоросли и моллюски, а также срывает кладки икры рыбы со дна и мутят воду.

В Ростовской области задержали браконьеров с донным тралом и уловом на 4 млн рублей
Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области
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В ведомстве сообщили, что жители Азовского района могут стать фигурантами уголовного дела о незаконном вылове рыбы.  

Ранее в Ростовской области задержали другого браконьера с аналогичным по сумме ущерба уловом. 

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