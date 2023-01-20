Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Портал 1Rnd сообщил, что рядом с хутором Узяк в Азовском районе пограничникам удалось задержать двух рыбаков, которые производили вылов рыбы с помощью донного трала — крупного буксируемого мешка из сетей, используемого для промышленного вылова рыбы. Улов рыбаков составил около восьми тысяч рыб на сумму более четырех миллионов рублей.
Сейчас лодку с тралом изъяли, а донские ученые сообщили, что использование тралов строго запрещено из-за его вреда окружающей среде. Так тралы при забросе и вылове собирают практически всю биоту, включая водоросли и моллюски, а также срывает кладки икры рыбы со дна и мутят воду.
В ведомстве сообщили, что жители Азовского района могут стать фигурантами уголовного дела о незаконном вылове рыбы.
Ранее в Ростовской области задержали другого браконьера с аналогичным по сумме ущерба уловом.