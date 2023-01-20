Портал 1Rnd сообщил, что рядом с хутором Узяк в Азовском районе пограничникам удалось задержать двух рыбаков, которые производили вылов рыбы с помощью донного трала — крупного буксируемого мешка из сетей, используемого для промышленного вылова рыбы. Улов рыбаков составил около восьми тысяч рыб на сумму более четырех миллионов рублей.