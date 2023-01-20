Напомним, что 46-летняя беременная женщина пропала в Ростове 16 января. По словам дочери, Ирина Кривуля вышла в магазин, а затем намеревалась зайти к ней, но ни у родственников, ни дома ростовчанка не появилась. 19 января пропавшую обнаружили на записи с камер видеонаблюдения на одной из улиц Ростова, а в вечернее время в торговом центре.