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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В СКР рассказали, как пропавшая в Ростове беременная Ирина Кривуля оказалась в Гуково

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
В СУ СКР по Ростовской области прокомментировали, как находящаяся на последнем месяце беременности жительница Ростова, которую разыскивали три дня, оказалась в Гуково, информация появилась на сайте ведомства.

Напомним, что 46-летняя беременная женщина пропала в Ростове 16 января. По словам дочери, Ирина Кривуля вышла в магазин, а затем намеревалась зайти к ней, но ни у родственников, ни дома ростовчанка не появилась. 19 января пропавшую обнаружили на записи с камер видеонаблюдения на одной из улиц Ростова, а в вечернее время в торговом центре.

Позднее стало известно, что Ирина Кривуля нашлась, она пришла в дом по адресу своей прописки в Гуково. Но как она туда попала и что с ней было все эти три дня, женщина не помнит.

 

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В региональном Следкоме рассказали, что целях проверки следственным путем всех обстоятельств исчезновения женщины следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В поисках ростовчанки принимали участие следователи, полицейские, волонтеры. Следователи сообщили, что в Гуково Ирина Кривуля добралась сама. 

В результате проведенных следователями, сотрудниками полиции, волонтерами. «В ходе осмотра на теле женщины телесных повреждений не обнаружено. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сказано в сообщении.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Гуково#Происшествие#Елена Янкевич
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