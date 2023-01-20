Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Напомним, что 46-летняя беременная женщина пропала в Ростове 16 января. По словам дочери, Ирина Кривуля вышла в магазин, а затем намеревалась зайти к ней, но ни у родственников, ни дома ростовчанка не появилась. 19 января пропавшую обнаружили на записи с камер видеонаблюдения на одной из улиц Ростова, а в вечернее время в торговом центре.
Позднее стало известно, что Ирина Кривуля нашлась, она пришла в дом по адресу своей прописки в Гуково. Но как она туда попала и что с ней было все эти три дня, женщина не помнит.
В региональном Следкоме рассказали, что целях проверки следственным путем всех обстоятельств исчезновения женщины следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В поисках ростовчанки принимали участие следователи, полицейские, волонтеры. Следователи сообщили, что в Гуково Ирина Кривуля добралась сама.
В результате проведенных следователями, сотрудниками полиции, волонтерами. «В ходе осмотра на теле женщины телесных повреждений не обнаружено. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сказано в сообщении.