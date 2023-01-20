В Сочи появится морское маршрутное такси

Член Союза архитекторов Ольга Шебзухова высказала мнение, что марины необходимы для безопасной посадки и высадки пассажиров в плохую погоду на море. Впрочем, есть у проекта и проблемы. Так, в Сочи отсутствует нормативная база по размещению заправок для больших судов. При этом инвесторы не желают участвовать в проекте из-за его высокой стоимости.