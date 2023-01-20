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Posted 20 января 17:48

Published 20 января 17:48

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

В Сочи появится морское маршрутное такси

20 января 17:48
Запуск морского маршрутного такси ожидается в Сочи в ближайшее время.

Как пишет Infox, данная идея возникла после появления проекта о возведении яхтенных марин. Ожидается, что на их строительство выделят не менее триллиона рублей.

Член Союза архитекторов Ольга Шебзухова высказала мнение, что марины необходимы для безопасной посадки и высадки пассажиров в плохую погоду на море. Впрочем, есть у проекта и проблемы. Так, в Сочи отсутствует нормативная база по размещению заправок для больших судов. При этом инвесторы не желают участвовать в проекте из-за его высокой стоимости.

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