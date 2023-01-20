В Телеграм появился первый отечественный онлайн-банк

Posted 20 января 18:18
Published 20 января 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
В ВТБ отметили, что новый сервис банка, интегрированный в мессенджер, позволит вдвое сократить среднее время проведения повседневных финансовых операций, пишет INFOX.ru со ссылкой на РБК.
«Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore», — рассказали в банке.
Для того, чтобы войти в систему онлайн-банка понадобится авторизироваться в канале. Затем пользователь получит СМС с кодом подтверждения. Операции сервиса становятся после прохождения двухступенчатой проверки. А при последующих входах авторизация будет осуществляться только по СМС.
В ВТБ сообщили, что полноценный запуск банка в мессенджере будет проходить в несколько этапов. На первом, пользователи сервиса получат доступ к просмотру баланса карт, счетов, переводу денег через СБП и пополнению счета у мобильного оператора. На втором этапе появится возможность оплаты по QR-коду, также станет доступна история операций, переводы между своими счетами и переводы me2me.
Планируется, что все этапы будут пройдены в течение этого года, а к 2024 году в Telegram станут доступны уже все услуги банка.
В ВТБ пояснили, что решение о внедрении нового сервера приняли в связи с тем, что из магазинов приложений стали исчезать мобильные версии российских банков. Специалисты решили не тратить время и силы на их возвращение в App Store или Google Play, или на разработку новых приложений, которые также могут в один момент быть удалены западными партнерами.
Более целесообразным и грамотным шагом на этом фоне стала интеграция с Telegram. Мессенджер не просто открывает участникам рынка отличную возможность создавать новые сервисы, Telegram является приложением, которое регулярно пополняется опциями, сочетающими в себе удобство и безопасность.