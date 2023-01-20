В Телеграм появился первый отечественный онлайн-банк

В ВТБ пояснили, что решение о внедрении нового сервера приняли в связи с тем, что из магазинов приложений стали исчезать мобильные версии российских банков. Специалисты решили не тратить время и силы на их возвращение в App Store или Google Play, или на разработку новых приложений, которые также могут в один момент быть удалены западными партнерами.