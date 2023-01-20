Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка сообщили, что Новый год принес учреждению подарок от главы донского правительства Василия Голубева. Губернатор передал зоопарку аквариум, оснащенный необходимым оборудованием для содержания обитателей Красного моря, также полученных в дар от Василия Голубева.
Так среди обитателей морского аквариума оказались рыбы-клоуны, зебровидный дасцилл, кораллы-синулярии и разноцветные кораллы дискоактинии.
Ранее в зоопарке на свет появились пара игрунковых обезьянок, эти животные родом из Южной Америки, и они настолько крошечного размера, что их вес не превышает 300 граммов.