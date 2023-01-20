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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В зоопарке Ростова-на-Дону появился первый морской аквариум

Сегодня, 07:07
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
В зоопарке Ростова-на-Дону появился первый морской аквариум
В Ростовском-на-Дону зоопарке обустроили морской аквариум с обитателями Красного моря.

Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка сообщили, что Новый год принес учреждению подарок от главы донского правительства Василия Голубева. Губернатор передал зоопарку аквариум, оснащенный необходимым оборудованием для содержания обитателей Красного моря, также полученных в дар от Василия Голубева. 

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Так среди обитателей морского аквариума оказались рыбы-клоуны, зебровидный дасцилл, кораллы-синулярии и разноцветные кораллы дискоактинии.

Ранее в зоопарке на свет появились пара игрунковых обезьянок, эти животные родом из Южной Америки, и они настолько крошечного размера, что их вес не превышает 300 граммов.

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