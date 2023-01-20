Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В Ростове-на-Дону в субботу будет холодно, температура опустится днем до -3 градусов, а ветер ускорится до 17 метров в секунду. При этом почти все время в городе будет пасмурно. К ночи в донской столице потеплеет и столбик термометра поднимется до +1 градуса, а ветер стихнет до 9 метров в секунду.
В воскресенье весь день температура в городе будет держаться около 0 градусов, а ветер усилится до 10 метров в секунду.
В Таганроге тем временем 21 января температура не поднимется выше -2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 16 метров в секунду. В воскресенье потеплеет до 0 градусов, а ветер немного успокоится - до 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что облачная и ветреная погода ждет жителей в Ростовской области на выходных с 20 января.