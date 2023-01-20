В Ростове-на-Дону в субботу будет холодно, температура опустится днем до -3 градусов, а ветер ускорится до 17 метров в секунду. При этом почти все время в городе будет пасмурно. К ночи в донской столице потеплеет и столбик термометра поднимется до +1 градуса, а ветер стихнет до 9 метров в секунду.