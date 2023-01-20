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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Ветреные и пасмурные выходные ожидаются в Таганроге и в Ростове

Сегодня, 17:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону и в Таганроге ожидается усиление ветра и пасмурная погода в предстоящие выходные 21 и 22 января, следует из прогноза синоптиков.
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Погода

В Ростове-на-Дону в субботу будет холодно, температура опустится днем до -3 градусов, а ветер ускорится до 17 метров в секунду. При этом почти все время в городе будет пасмурно. К ночи в донской столице потеплеет и столбик термометра поднимется до +1 градуса, а ветер стихнет до 9 метров в секунду.

В воскресенье весь день температура в городе будет держаться около 0 градусов, а ветер усилится до 10 метров в секунду.

Облачная и ветреная погода ждет жителей в Ростовской области на выходных с 20 января
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В Таганроге тем временем 21 января температура не поднимется выше -2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 16 метров в секунду.  В воскресенье потеплеет до 0 градусов, а ветер немного успокоится - до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что облачная и ветреная погода ждет жителей в Ростовской области на выходных с 20 января.

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