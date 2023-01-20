Напомним, что 20 января около 08.30 в Каменске-Шахтинском рейсовый автобус № 5 попал в дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением, полный автобус людей выскочил на встречную полосу, а затем съехал с дороги и влетел в бетонную стену и дерево.