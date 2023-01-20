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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Власти Каменск-Шахтинского рассказали о ДТП с автобусом с тринадцатью пострадавшими

Сегодня, 18:37
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Власти Каменск-Шахтинского рассказали о ДТП с автобусом с тринадцатью пострадавшими
Заместитель главы администрации города Каменска-Шахтинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Роман Кравцов дал официальный комментарий по произошедшему утром ДТП с участием автобуса, в котором пострадали 13 человек, видео размещено в соцсетях мэрии.

По словам Кравцова, вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

Напомним, что 20 января около 08.30 в Каменске-Шахтинском рейсовый автобус № 5 попал в дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением, полный автобус людей выскочил на встречную полосу, а затем съехал с дороги и влетел в бетонную стену и дерево.

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От удара пострадали 12 пассажиров, из которых шестеро детей и сам водитель. Семь человек, из низ трое несовершеннолетних, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», — подчеркнул представитель администрации.

Подробнее о том, что случилось в Каменске, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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