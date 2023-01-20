Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
По словам Кравцова, вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.
Напомним, что 20 января около 08.30 в Каменске-Шахтинском рейсовый автобус № 5 попал в дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением, полный автобус людей выскочил на встречную полосу, а затем съехал с дороги и влетел в бетонную стену и дерево.
От удара пострадали 12 пассажиров, из которых шестеро детей и сам водитель. Семь человек, из низ трое несовершеннолетних, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
«По данному факту проводится проверка», — подчеркнул представитель администрации.
Подробнее о том, что случилось в Каменске, читайте в расширенном материале RostovGazeta.