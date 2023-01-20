Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Напомним, что в Каменск-Шахтинском произошла крупная авария. Городской автобус пересек встречную полосу, выехал за пределы дороги и протаранил дерево. Пострадали 13 человек, в их числе и водитель.
«Причиной такой аварии могла стать банальная человеческая усталость. Это запросто может быть», - делится мнением водитель рейсового автобуса в Ростове Игорь Батанин [фамилия изменена по его просьбе].
Он подчеркивает, что водителей автобусов сейчас катастрофически не хватает. Дефицит кадров перекладывается дополнительной нагрузкой на плечи существующих работников.
«В итоге водитель рейсового автобуса за рулем проводит по 12 часов. Многие — без выходных. Конечно же, накапливается усталость», - говорит собеседник.
Еще одной причиной, по его словам, могла стать и техническая неисправность автобуса.
«Это ж железки, они могут ломаться», - делится мнением водитель.
Однако такая причина аварии, по его словам, маловероятна. Ведь рейсовые автобусы регулярно проходят техосмотры.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в администрации Каменск-Шахтинского прокомментировали крупное ДТП с автобусом.