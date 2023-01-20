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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Водитель разъяснил, что могло стать причиной крупного ДТП в Каменск-Шахтинском

Сегодня, 13:21
Фото: ВК группа Подслушано в Каменск-Шахтинске
Водитель разъяснил, что могло стать причиной крупного ДТП в Каменск-Шахтинском
Водитель рейсового автобуса в Ростове сообщил корреспонденту RostovGazeta о том, что причиной крупного ДТП в Каменск-Шахтинском могла стать банальная усталость водителя.

Напомним, что в Каменск-Шахтинском произошла крупная авария. Городской автобус пересек встречную полосу, выехал за пределы дороги и протаранил дерево. Пострадали 13 человек, в их числе и водитель.

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«Причиной такой аварии могла стать банальная человеческая усталость. Это запросто может быть», - делится мнением водитель рейсового автобуса в Ростове Игорь Батанин [фамилия изменена по его просьбе].

Он подчеркивает, что водителей автобусов сейчас катастрофически не хватает. Дефицит кадров перекладывается дополнительной нагрузкой на плечи существующих работников. 

«В итоге водитель рейсового автобуса за рулем проводит по 12 часов. Многие — без выходных. Конечно же, накапливается усталость», - говорит собеседник.

Еще одной причиной, по его словам, могла стать и техническая неисправность автобуса.

«Это ж железки, они могут ломаться», - делится мнением водитель.

Однако такая причина аварии, по его словам, маловероятна. Ведь рейсовые автобусы регулярно проходят техосмотры.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в администрации Каменск-Шахтинского прокомментировали крупное ДТП с автобусом. 

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