Военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире канала «Азов-инфо» заявил, что военные комиссариаты якобы готовятся не только к частичной мобилизации, но и полной. Он объяснил, что от Кремля не было никакой информации о планах начать новый набор.