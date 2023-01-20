Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире канала «Азов-инфо» заявил, что военные комиссариаты якобы готовятся не только к частичной мобилизации, но и полной. Он объяснил, что от Кремля не было никакой информации о планах начать новый набор.
Но, по словам Жукова, военкоматы осознают необходимость подготовки к любому мероприятию, предусмотренному российским законодательством.
«Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации», — высказался военком. Стоит отметить, что это было его личное мнение и официальной информации о новой мобилизационной кампании не было.
В регионе планируют потратить более 10 миллионов рублей на мониторинг состояния воздуха. Работы будут проходить в 12 крупных городах, в том числе Ростове и Таганроге.
Заказчиком выступает Минприроды области, которое выберет подрядчика. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха нужно будет проводить систематически.
Так, пробы хотят брать у стадиона «Ростов-Арена», на улицах Врубовой, Токарной рядом с Телецентром. Их проверят на содержание шести вредных веществ — пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и аммиака.
В Каменске-Шахтинском автобус пересек встречную полосу, выехал с дороги и врезался в дерево в переулке Станционный. Ранения получили 13 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.
Всех раненых доставили в медицинское учреждение. Очевидцы рассказали, что водитель потерял сознание, что и привело к столкновению.
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