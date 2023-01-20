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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Военком Азова заявил о подготовке к мобилизации, а власти потратят 10 млн на воздух

Сегодня, 16:42
Фото: defense.gov/CC0/wikimedia.org
Военком Азова заявил о подготовке к мобилизации, а власти потратят 10 млн на воздух
В Ростовской области военком Азова сделал заявление о мобилизации, пострадали 13 человек в аварии с автобусом и власти потратят 10 миллионов на изучение воздуха, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Заявление о мобилизации

Военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире канала «Азов-инфо» заявил, что военные комиссариаты якобы готовятся не только к частичной мобилизации, но и полной. Он объяснил, что от Кремля не было никакой информации о планах начать новый набор.

Но, по словам Жукова, военкоматы осознают необходимость подготовки к любому мероприятию, предусмотренному российским законодательством.

«Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации», — высказался военком. Стоит отметить, что это было его личное мнение и официальной информации о новой мобилизационной кампании не было.

По словам Жукова, военкоматы осознают необходимость подготовки к любому мероприятию
Фото: Азов Инфо

Деньги на воздух

В регионе планируют потратить более 10 миллионов рублей на мониторинг состояния воздуха. Работы будут проходить в 12 крупных городах, в том числе Ростове и Таганроге.

Заказчиком выступает Минприроды области, которое выберет подрядчика. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха нужно будет проводить систематически.

Так, пробы хотят брать у стадиона «Ростов-Арена», на улицах Врубовой, Токарной рядом с Телецентром. Их проверят на содержание шести вредных веществ — пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и аммиака.

Авария с автобусом

В Каменске-Шахтинском автобус пересек встречную полосу, выехал с дороги и врезался в дерево в переулке Станционный. Ранения получили 13 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

Всех раненых доставили в медицинское учреждение. Очевидцы рассказали, что водитель потерял сознание, что и привело к столкновению.

Расширенный материал о ДТП читайте по ссылке

В Каменске-Шахтинском автобус пересек встречную полосу, выехал с дороги и врезался в дерево
Фото: ВК "Подслушано в Каменск-Шахтинске"
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#Илья Протвинов#Военком#Мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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