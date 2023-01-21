Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, что дилерские центры в донской столице в январе получат автомобили на продажу. Уже известна стоимость транспорта.
Кроссовер можно будет купить за два миллиона рублей, электрокары — за 3,5 миллиона. Однако покупать такие автомобили готовы далеко не все.
Около 71% опрошенных ростовчан заявили, что не будут приобретать «Москвич». При этом цена роли не играет.
Еще 20% респондентов рассказали, что купят эту машину, но уже на вторичном рынке, когда стоимость станет ниже. Остальные определились, что собираются стать владельцами этой обновленной модели.