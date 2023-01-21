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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Более 70% ростовчан заявили, что никогда не купят обновленный «Москвич»

Сегодня, 06:24
Фото: 1mi
В ходе проведенного редакцией RostovGazeta опроса выяснилось, что большинство жителей Ростова-на-Дону не собираются покупать обновленный автомобиль «Москвич».

Напомним, что дилерские центры в донской столице в январе получат автомобили на продажу. Уже известна стоимость транспорта.

Кроссовер можно будет купить за два миллиона рублей, электрокары — за 3,5 миллиона. Однако покупать такие автомобили готовы далеко не все.

В Ростове-на-Дону до 31 января начнут продавать кроссоверы и электрокары «Москвич»
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Около 71% опрошенных ростовчан заявили, что не будут приобретать «Москвич». При этом цена роли не играет.

Еще 20% респондентов рассказали, что купят эту машину, но уже на вторичном рынке, когда стоимость станет ниже. Остальные определились, что собираются стать владельцами этой обновленной модели.

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