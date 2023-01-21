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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Героин нашли у женщины со странным поведением в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:21
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону задержали женщину, у которой оказался героин, сообщили в УМВД по региону.

Сотрудники полиции заметили на улице женщину, которая начала себя странно вести.  Когда правоохранители приблизились, то она стала нервничать и попыталась скрыться. 

После этого ростовчанку задержали и доставили в отдел. Во время досмотра у нее нашли разложенный по сверткам героин.

Экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков
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Наркотики также оказались и в автомобиле подозреваемой. Выяснилось, что она их хранила для сбыта методом закладок. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 20 лет заключения. 

Ранее экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков. 

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