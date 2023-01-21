Героин нашли у женщины со странным поведением в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Сотрудники полиции заметили на улице женщину, которая начала себя странно вести. Когда правоохранители приблизились, то она стала нервничать и попыталась скрыться.
После этого ростовчанку задержали и доставили в отдел. Во время досмотра у нее нашли разложенный по сверткам героин.
Наркотики также оказались и в автомобиле подозреваемой. Выяснилось, что она их хранила для сбыта методом закладок.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 20 лет заключения.
Ранее экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков.