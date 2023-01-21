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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Компания из Нальчика выиграла тендер на уборку «Ростов-Арены» за 70,3 млн рублей

Сегодня, 13:41
Фото: Alexander Roumega / Собственная работа / CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/
В Ростове назвали компанию-подрядчика, которая возьмет на себя работы по уборке и содержанию стадиона «Ростов-Арена» в 2023 году, информация об этом появилась на портале закупок.

Напомним, в начале января стало известно, что ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на-Дону» начало поиски подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту, содержанию и уборке помещений стадиона «Ростов-Арена» в  2023 году. Это предполагает оказание услуг обслуживания и содержания участка площадью более 12,2 гектара, а также предоставления персонала, который будет работать на стадионе в течение всего года. 

На содержание стадиона «Ростов-Арена» в 2023 году выделили 70,3 млн рублей
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На конкурс подали всего одну заявку от ООО «Управляющая компания «Техникл Сервис Групп». Эта компания зарегистрирована в Кабардино-Балкарии в городе Нальчик, ее владельцем выступает гендиректор ООО «УК «Дон-сервис» бизнесмен Исмаил Каголкин. 

Ранее сильный ветер унес остановки возле стадиона «Ростов-Арена».

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