Напомним, в начале января стало известно, что ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на-Дону» начало поиски подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту, содержанию и уборке помещений стадиона «Ростов-Арена» в 2023 году. Это предполагает оказание услуг обслуживания и содержания участка площадью более 12,2 гектара, а также предоставления персонала, который будет работать на стадионе в течение всего года.