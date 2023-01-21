В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 23 по 29 января, запланированы отключения электричества, которые затронут несколько улиц, сообщили в "Донэнерго".

В понедельник, 23 числа, ограничения введут на улицах Красноармейская, Соколова, 21-я линия, 23-я линия, Мясникова. Это также коснется переулков Защитный, Солдатский, Ярославский, Кавалерийский, улиц Межевая, Нагорная, Профсоюзная. Во вторник обесточат улицы Солидарности, Калинина, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 3-я Баррикадная, Калинина, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая. В среду электричесва не будет на улицах Рабочая площадь, 2-я Баррикадная, Балакирева, Великолукская, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, в переулках Отрадный и Перовский. В четверг свет выключат на улицах Профсоюзная, Русская, Токарная, 1-я Баррикадная, в переулках Защитный и Медный. В пятницу без электричества останутся улицы 1-я Баррикадная, Профсоюзная, Орбитальная, Черевичкина, Рябышева, Тюхряева, 30-я линия, 32-я линия. Читайте также: В Таганроге сотни жителей остались без электричества из-за обрывов линии с 6 января Директор Ростовской АЭС рассказал, как новые регионы РФ обеспечат электричеством