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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

На Западном в Ростове заметили испуганного попугая корелла, которого дразнят вороны

Сегодня, 15:11
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове жители ЗЖМ сообщили о сбежавшем попугае корелла, которого мучают вороны, фотографией поделились очевидцы в соцсетях.

В сообществе «Это Ростов» вечером 21 января опубликовали сообщение попугае корелла, обнаруженном очевидцами на улице Зорге, 37. 

Ростовчане сообщили, что птица сидит на дереве рядом с продуктовым магазином и жалобно зовет на помощь из-за пугающих ее задиристых ворон. 

В комментариях жители посочувствовали замерзающей тропической птице, которая вынуждена быть на ветру в январский холодный день.

«Вороны за шмот спрашивают с цветастого! Но птичку жалко, нужно вызывать специальную службу, если такая есть у нас», — заметили ростовчане, пожелав хозяину найти свою птицу.

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«Даже не представляю, как его получиться вернуть… Если не ручной — поймать его невозможно», — согласились владельцы других птиц этого же вида. 

В комментариях появился и предполагаемый хозяин птицы, который попросил автора снимка дать более точные координаты пропавшего попугая.

«Он замёрзнет, бегу за ним.<…> Нет нигде. Всё обшарил, даже на ларьки овощные залазил. Автор, выйди на связь», — обратился к автору снимков один из горожан. 

Ранее стало известно, что произошло с попугаями из Порт-Катона.

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