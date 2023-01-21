Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В сообществе «Это Ростов» вечером 21 января опубликовали сообщение попугае корелла, обнаруженном очевидцами на улице Зорге, 37.
Ростовчане сообщили, что птица сидит на дереве рядом с продуктовым магазином и жалобно зовет на помощь из-за пугающих ее задиристых ворон.
В комментариях жители посочувствовали замерзающей тропической птице, которая вынуждена быть на ветру в январский холодный день.
«Вороны за шмот спрашивают с цветастого! Но птичку жалко, нужно вызывать специальную службу, если такая есть у нас», — заметили ростовчане, пожелав хозяину найти свою птицу.
«Даже не представляю, как его получиться вернуть… Если не ручной — поймать его невозможно», — согласились владельцы других птиц этого же вида.
В комментариях появился и предполагаемый хозяин птицы, который попросил автора снимка дать более точные координаты пропавшего попугая.
«Он замёрзнет, бегу за ним.<…> Нет нигде. Всё обшарил, даже на ларьки овощные залазил. Автор, выйди на связь», — обратился к автору снимков один из горожан.
Ранее стало известно, что произошло с попугаями из Порт-Катона.