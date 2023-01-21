Это вызвало волну беспокойства в рядах дончан, которые еще не полностью оправились от итогов сентябрьской волны частичной мобилизации. Это привлекло внимание военкома региона Игоря Егорова, который опроверг слова своего коллеги и объявил, что в военкомах нет ни полной, ни частичной мобилизации, а в настоящий момент в зону СВО можно отправиться исключительно по доброй воле граждан.