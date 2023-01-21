Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Напомним, на днях военком Азовского района Ростовской области Александр Жуков сообщил, что комиссариаты ведут подготовку не только к возобновлению частичной, но также к началу полной мобилизации населения.
Это вызвало волну беспокойства в рядах дончан, которые еще не полностью оправились от итогов сентябрьской волны частичной мобилизации. Это привлекло внимание военкома региона Игоря Егорова, который опроверг слова своего коллеги и объявил, что в военкомах нет ни полной, ни частичной мобилизации, а в настоящий момент в зону СВО можно отправиться исключительно по доброй воле граждан.
Однако ростовчане отнеслись к этому заявлению со скептицизмом, заявив, что рано или поздно все отправятся в зону СВО.
«Все пойдут до 50+[прим. редакции — лет]», — заявил свое личное мнение один из ростовчан.
«Да все всё правильно поняли, вопрос: когда?», — спросили ростовчане.
«Просто остановили, чтобы не перегнуть», — предположил один из местных жителей.
«Законы не перестают штамповать, касающиеся частичной мобилизации. Кому хочется — верьте, но только не будьте наивны», — добавил один из читателей RostovGazeta.
Тем временем, напоминаем, что в Ростовской области еще в прошлом году официально заявили о прекращении призыва военнослужащих запаса после того, как ВС РФ смогли набрать обещанных 300 тысяч мобилизованных. С тех пор и местное правительство, и федеральные власти с Минобороны неоднократно подтверждали, что продолжение мобилизации пока не запланировано.