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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

«Не будьте наивны»: ростовчане не поверили в завершение подготовки к мобилизации

Сегодня, 14:27
Фото: eng.mil.ru

Ростовчане не поверили заявлениям об отсутствии подготовки к мобилизации на Дону

В Ростовской области жители усомнились в том, что на Дону полностью закончилась мобилизационная кампания, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, на днях военком Азовского района Ростовской области Александр Жуков сообщил, что комиссариаты ведут подготовку не только к возобновлению частичной, но также к началу полной мобилизации населения.

Это вызвало волну беспокойства в рядах дончан, которые еще не полностью оправились от итогов сентябрьской волны частичной мобилизации. Это привлекло внимание военкома региона Игоря Егорова, который опроверг слова своего коллеги и объявил, что в военкомах нет ни полной, ни частичной мобилизации, а в настоящий момент в зону СВО можно отправиться исключительно по доброй воле граждан. 

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Однако ростовчане отнеслись к этому заявлению со скептицизмом, заявив, что рано или поздно все отправятся в зону СВО. 

«Все пойдут до 50+[прим. редакции — лет]», — заявил свое личное мнение один из ростовчан.

«Да все всё правильно поняли, вопрос: когда?», — спросили ростовчане.

«Просто остановили, чтобы не перегнуть», — предположил один из местных жителей. 

«Законы не перестают штамповать, касающиеся частичной мобилизации. Кому хочется — верьте, но только не будьте наивны», — добавил один из читателей RostovGazeta.

Тем временем, напоминаем, что в Ростовской области еще в прошлом году официально заявили о прекращении призыва военнослужащих запаса после того, как ВС РФ смогли набрать обещанных 300 тысяч мобилизованных. С тех пор и местное правительство, и федеральные власти с Минобороны неоднократно подтверждали, что продолжение мобилизации пока не запланировано.

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