Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:00
Так, уже нашли инвестора для застройки бывших территорий Комбайнового завода. Работы планируется провести на улице Инструментальной.
«Инвестор к следующей неделе подготовит для мэрии план застройки. Здесь появятся дома в 5-9 этажей», — пишет «Ерш» со ссылкой на слова представителя Комитета управления имуществом горадминистрации Олег Беззаботный.
Отмечается, что в городе хотят возвести многоквартирные дома на улице Транспортной. Вместе с этим рассматривается вариант строительства на улице Социалистической.
Известно, что новые дома могут построить и на улице Советской.
Ранее урбанист заявил, что ростовчане не поедут заселять новый город-миллионник на Кубани.