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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Новостройки могут появиться в нескольких районах в Таганроге

Сегодня, 06:57
Фото: 1mi
В Таганроге Ростовской области в нескольких районах может начаться жилая застройка.

Так, уже нашли инвестора для застройки бывших территорий Комбайнового завода. Работы планируется провести на улице Инструментальной.

«Инвестор к следующей неделе подготовит для мэрии план застройки. Здесь появятся дома в 5-9 этажей», — пишет «Ерш» со ссылкой на слова представителя Комитета управления имуществом горадминистрации Олег Беззаботный.

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Отмечается, что в городе хотят возвести многоквартирные дома на улице Транспортной. Вместе с этим рассматривается вариант строительства на улице Социалистической.

Известно, что новые дома могут построить и на улице Советской.

Ранее урбанист заявил, что ростовчане не поедут заселять новый город-миллионник на Кубани. 

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