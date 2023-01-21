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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Сегодня, 18:14
Фото: pxhere.com
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления рейсов в Россию, чтобы не повредить репутации страны в глазах западных партнеров, об этом сообщил портал «Новые известия».

На днях глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна может и готова возобновить авиаперелеты в Россию.

Это заявление вызвало недоумение у президента Грузии, которая обеспокоена, как воспримут западные партнеры налаживание авиасообщение со страной на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. 

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Политик призвала обдумать, с какими последствиями и репутационным уроном столкнется Грузия после возобновления авиаперевозок «Москва — Тбилиси», и проигнорировала аргумент о том, что эти рейсы облегчат жизнь ее сограждан, проживающих в Российской Федерации. 

Ранее ростовчанке удалось отсудить у турфирмы средства за испорченный отдых в ОАЭ.

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