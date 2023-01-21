Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
На днях глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна может и готова возобновить авиаперелеты в Россию.
Это заявление вызвало недоумение у президента Грузии, которая обеспокоена, как воспримут западные партнеры налаживание авиасообщение со страной на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Политик призвала обдумать, с какими последствиями и репутационным уроном столкнется Грузия после возобновления авиаперевозок «Москва — Тбилиси», и проигнорировала аргумент о том, что эти рейсы облегчат жизнь ее сограждан, проживающих в Российской Федерации.
Ранее ростовчанке удалось отсудить у турфирмы средства за испорченный отдых в ОАЭ.