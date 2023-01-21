Политик призвала обдумать, с какими последствиями и репутационным уроном столкнется Грузия после возобновления авиаперевозок «Москва — Тбилиси», и проигнорировала аргумент о том, что эти рейсы облегчат жизнь ее сограждан, проживающих в Российской Федерации.