Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В Интернете разместили видео, на котором в схватке сцепились две собаки. Они были агрессивно настроены и лаяли на весь двор.
Тогда появились ростовчане с большими палками и стали прогонять животных. Сделать это удалось не с первого раза.
В комментариях появились различные мнения по поводу этой ситуации. Одни заявили, что бродячих собак быть в городе не должно. Другие обвинили во всем людей, выбрасывающих на улицы животных.
«Если бы на людей записывали собаку, которую они берут, как и машину, то не было бы бродячих», — считают ростовчане.
«А собаки виноваты, что их оставляют на произвол? Они такие же живые существа, которые нуждаются в еде и ласке. А без этого всего они становятся злыми», — прозвучало в комментариях.
Ранее ростовчане попросили решить проблему с опасными для детьми бездомными собаками.