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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Ростовчане начали палками отбиваться от агрессивных собак

Сегодня, 03:48
Фото: ТГ канал "Ростов Главный"
Ростовчане начали палками отбиваться от агрессивных собак
Жителям Ростова-на-Дону приходится вооружаться палками, чтобы защититься от агрессивных собак, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

В Интернете разместили видео, на котором в схватке сцепились две собаки. Они были агрессивно настроены и лаяли на весь двор.

Тогда появились ростовчане с большими палками и стали прогонять животных. Сделать это удалось не с первого раза.

В комментариях появились различные мнения по поводу этой ситуации. Одни заявили, что бродячих собак быть в городе не должно. Другие обвинили во всем людей, выбрасывающих на улицы животных.

Ростовчане начали палками отбиваться от агрессивных собак
Видео: ТГ канал "Ростов Главный"
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«Если бы на людей записывали собаку, которую они берут, как и машину, то не было бы бродячих», — считают ростовчане.

«А собаки виноваты, что их оставляют на произвол? Они такие же живые существа, которые нуждаются в еде и ласке. А без этого всего они становятся злыми», — прозвучало в комментариях.

Ранее ростовчане попросили решить проблему с опасными для детьми бездомными собаками.

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