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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Ростовская область попала в топ-5 регионов по «смертности» бизнесов в 2022 году

Сегодня, 08:12
Фото: 1mi
Ростовская область оказалась в числе регионов по наименьшему количеству нового бизнеса в 2022 году, следует из данных FinExpertiza.

В целом по России за этот период регистрации компаний выросли на 9% — до 242 тысяч. Число ликвидированных бизнесов уменьшилось на 25%. Всего перестали существовать 280 тысяч компаний.

Только в четверти регионов организации чаще открывали, чем закрывали. Хорошие показатели показали Калмыкия, Тыва и Карачаево-Черкесия.

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Наименьшая доля запущенных бизнесов относительно ликвидированных оказалась в Воронежской области, Коми и Башкирии. В этот же список попала Ростовская область с показателем 44,2%. 

Ранее Ростов-на-Дону признали худшим городом в России по условиям ведения бизнеса. 

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#Бизнес#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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