Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В целом по России за этот период регистрации компаний выросли на 9% — до 242 тысяч. Число ликвидированных бизнесов уменьшилось на 25%. Всего перестали существовать 280 тысяч компаний.
Только в четверти регионов организации чаще открывали, чем закрывали. Хорошие показатели показали Калмыкия, Тыва и Карачаево-Черкесия.
Наименьшая доля запущенных бизнесов относительно ликвидированных оказалась в Воронежской области, Коми и Башкирии. В этот же список попала Ростовская область с показателем 44,2%.
Ранее Ростов-на-Дону признали худшим городом в России по условиям ведения бизнеса.