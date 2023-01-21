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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий

Сегодня, 18:33
Фото: duma.gov.ru
Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий
Депутат Государственной думы РФ, представляющий Ростовскую область, Александр Бородай поддержал идею лишать имущества и недвижимости тех, кто предал Родину, об этом он заявил в интервью ФАН.

По словам депутата, многих из тех, кто уехал из России можно считать прямыми агентами противника.

Он заявил о необходимости дискриминационных мер по отношению к таким гражданам, в том числе продажу с аукционов или переход в собственность государства принадлежащего им имущества. Александр Бородай добавил, что ему самому не очень важно, кому в итоге достанется это имущество. «Наверное, она [прим. ред. недвижимость] должна сначала перейти государству, а оно может делать с ним все что хочет. К примеру, санаторий организовать в особняке Аллы Пугачевой или сделать там многоквартирный дом для детей-сирот», — пояснил депутат.

 

 

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Ранее депутат Александр Бородай рассказал, почему он считает, что США являются деревенской страной.

 

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