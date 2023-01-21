Он заявил о необходимости дискриминационных мер по отношению к таким гражданам, в том числе продажу с аукционов или переход в собственность государства принадлежащего им имущества. Александр Бородай добавил, что ему самому не очень важно, кому в итоге достанется это имущество. «Наверное, она [прим. ред. недвижимость] должна сначала перейти государству, а оно может делать с ним все что хочет. К примеру, санаторий организовать в особняке Аллы Пугачевой или сделать там многоквартирный дом для детей-сирот», — пояснил депутат.