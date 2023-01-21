Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По словам горожан, сильный ветер раскидал остановочные комплексы возле «Ростов-Арены». Это произошло в пятницу, 20 января.
Пользователей в комментариях заинтересовало качество конструкций, которые разлетаются от ветра.
«Что же их так крепят, что обычный ветер способен их снести», — заявили ростовчане.
«Как крепят, так и летают», — написали местные жители. Добавим, что ветреная погода в городе ожидается и в субботу, 21 января.
Ранее огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.