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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена» днем 20 января

Сегодня, 05:25
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра снесло остановочные комплексы, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, сильный ветер раскидал остановочные комплексы возле «Ростов-Арены». Это произошло в пятницу, 20 января.

Пользователей в комментариях заинтересовало качество конструкций, которые разлетаются от ветра.

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«Что же их так крепят, что обычный ветер способен их снести», — заявили ростовчане.

«Как крепят, так и летают», — написали местные жители. Добавим, что ветреная погода в городе ожидается и в субботу, 21 января.

Ранее огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра. 

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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