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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Синоптик Синенков рассказал, сколько в Ростове-на-Дону продержится теплая погода

Сегодня, 10:21
Фото: 1mi
На юге России, в том числе Ростове-на-Дону, на следующей неделе сохранится теплая для зимы погода.

На юге страны и Северном Кавказе стоит ждать антициклон. Теплая для этого времени года погода сохранится до конца следующей недели.

Представитель центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал изданию ТАСС, что на юге России на следующей неделе ожидаются переменная облачность без осадков. А температура воздуха будет выше нормы на три градуса.

В Ростове-на-Дону в дневное время температура составит около пяти градусов. Ночью может похолодать до минус трех градусов. 

Ранее снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону. 

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