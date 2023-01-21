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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра снесло мусорный контейнер, который ударил несколько машин, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Ветер в городе усилился вечером, 20 января. Из-за этого снесло один из контейнеров, который после этого катался по дороге.

Он ударил сразу несколько припаркованных автомобилей.

«На Левенцовке мусорный жбан устроил несколько ДТП с автомобилями», — написал автор. Пользователей в комментариях удивило случившееся.

«Летающий по двору мусор видела, но летающий жбан впервые», — говорится в комментариях.

Также горожане интересовались, будет ли страховая выплачивать компенсацию.

В этот же день сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена».

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