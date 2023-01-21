Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Ветер в городе усилился вечером, 20 января. Из-за этого снесло один из контейнеров, который после этого катался по дороге.
Он ударил сразу несколько припаркованных автомобилей.
«На Левенцовке мусорный жбан устроил несколько ДТП с автомобилями», — написал автор. Пользователей в комментариях удивило случившееся.
«Летающий по двору мусор видела, но летающий жбан впервые», — говорится в комментариях.
Также горожане интересовались, будет ли страховая выплачивать компенсацию.
В этот же день сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена».