Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Федеральный орган статистики подвел итоги 2022 года, что позволило выяснить, на какие категории товаров цены выросли больше всего.
Сообщается, что лидерами списка стали йод, мыло и средства женской гигиены — прокладки. Рост цен на эти товары составил от 43,5 до 55,2%.
Хотя официально установленный уровень годовой инфляции составил 11,9%, эксперты зафиксировали значительный рост цен на средства для уборки — на 30%, вместе с ними на 15% подорожали бытовая техника, гаджеты и продукты молочного производства.
Значительный рост цен заметили и на спички — ценники выросли на 50,8%, расходы на покупку туалетного мыла увеличились на 44,2%, а женщины стали больше тратить на личную гигиену, так как цены на прокладки повысились на 43,5%.
Вместе с этим специалисты сообщают, что от 34,1 до 38,8% выросли цены на шампуни, гели для душа, дезодоранты, а также краску для волос.
Кроме того, подорожали средства для оказания первой помощи — бинты (26%) и вата (23%), рост цен на лекарства составил 10,8%.
В январе жителей Ростовской области призвали не беспокоиться о дефиците лекарств.