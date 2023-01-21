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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Специалисты Росстата назвали товары, цены на которые взлетели в 2022 году

Сегодня, 17:48
Фото: pxhere.com
В России назвали товары, рост цен на которые составил от 15% до 55,2% в 2022 году, подробностями поделился портал «Новые известия».

Федеральный орган статистики подвел итоги 2022 года, что позволило выяснить, на какие категории товаров цены выросли больше всего. 

Сообщается, что лидерами списка стали йод, мыло и средства женской гигиены — прокладки. Рост цен на эти товары составил от 43,5 до 55,2%.

Хотя официально установленный уровень годовой инфляции составил 11,9%, эксперты зафиксировали значительный рост цен на средства для уборки — на 30%,  вместе с ними на 15% подорожали бытовая техника, гаджеты и продукты молочного производства.

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Значительный рост цен заметили и на спички — ценники выросли на 50,8%, расходы на покупку туалетного мыла увеличились на 44,2%, а женщины стали больше тратить на личную гигиену, так как цены на прокладки повысились на 43,5%. 

Вместе с этим специалисты сообщают, что от 34,1 до 38,8% выросли цены на шампуни, гели для душа, дезодоранты, а также краску для волос. 

Кроме того, подорожали средства для оказания первой помощи — бинты (26%) и вата (23%), рост цен на лекарства составил 10,8%. 

В январе жителей Ростовской области призвали не беспокоиться о дефиците лекарств. 

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