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Posted 21 января 2023, 06:05

Published 21 января 2023, 06:05

Modified 21 января 2023, 06:09

Updated 21 января 2023, 06:09

В Азове будут судить водителя, протащившего на машине полицейского

В Азове будут судить водителя, протащившего на машине полицейского

21 января 2023, 06:05
Фото: 1mi.
В Ростовской области будут судить водителя за травмирование сотрудника ДПС, сообщили в УСКР по региону.

В ноябре 2022 года пьяный обвиняемый ехал на машине в селе Кагальник. Его остановил сотрудник ГИБДД и попросил выйти из автомобиля.

Водитель проигнорировал это и поехал дальше, протащив инспектора ДПС. Последний в это время держался за водительскую дверь. 

В результате сотрудник полиции получил травмы. После этого возбудили уголовное дело, сейчас его передали в суд. 

Жителя Таганрога Петрика заставили отдать государству машину за пьяное вождение
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Оказалось, что 30-летнего жителя Азова несколько раз ловили пьяным за рулем и лишили прав. 

До этого жителя Таганрога Петрика заставили отдать государству машину за пьяное вождение. 

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