Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В ноябре 2022 года пьяный обвиняемый ехал на машине в селе Кагальник. Его остановил сотрудник ГИБДД и попросил выйти из автомобиля.
Водитель проигнорировал это и поехал дальше, протащив инспектора ДПС. Последний в это время держался за водительскую дверь.
В результате сотрудник полиции получил травмы. После этого возбудили уголовное дело, сейчас его передали в суд.
Оказалось, что 30-летнего жителя Азова несколько раз ловили пьяным за рулем и лишили прав.
До этого жителя Таганрога Петрика заставили отдать государству машину за пьяное вождение.