Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По информации «Коммерсанта», запустить их хочет владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex. Издание пишет, что к открытию готовят первую точку в Москве.
«В данный момент идет пошив новой коллекции, которую разрабатывали с участием Inditex», — сказано в сообщении.
Отмечается, что начался набор сотрудников в нескольких городах. В том числе Хабаровске и Ростове-на-Дону.
Напомним, что в Ростовской области весной минувшего года закрылись магазины одежды Zara, Massimo Dutti и Bershka. Всего в стране было более 500 торговых точек компании Inditex.