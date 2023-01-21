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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Ростове-на-Дону весной могут открыть новые магазины вместо Zara

Сегодня, 10:54
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, вместо закрывшихся магазинов Zara весной могут появиться новые торговые точки, пишут СМИ.

По информации «Коммерсанта», запустить их хочет владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex. Издание пишет, что к открытию готовят первую точку в Москве.

«В данный момент идет пошив новой коллекции, которую разрабатывали с участием Inditex», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что начался набор сотрудников в нескольких городах. В том числе Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Напомним, что в Ростовской области весной минувшего года закрылись магазины одежды Zara, Massimo Dutti и Bershka. Всего  в стране было более 500 торговых точек компании Inditex.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#ZARA
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