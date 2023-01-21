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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Ростове ожидается потепление до +4 градусов после выходных 21 и 22 января

Сегодня, 12:15
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
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В Ростове после холодных и ветреных выходных 21 и 22 января ожидается потепление до +4 градусов, об этом сообщили синоптики.
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Погода

Метеорологи рассказали, что в субботу, 21 января, ростовчан ожидает прохладная погода с температурой воздуха от -4 до +1 градуса, в течение дня и ночью в городе будет дуть сильный ветер скоростью около 16 метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не предвидится. 

Уже на следующий день ветер немного стихнет, и его скорость снизится до 10 метров в секунду. Дневные температуры будут колебаться от -2 до нуля градусов, однако уже к вечеру воздух начнет прогреваться. 

В Ростове-на-Дону днем 16 января воздух прогреется до +1 градуса
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Новая рабочая неделя с понедельника, 23 января, встретит ростовчан температурой +3-4 градуса и умеренным ветром без осадков и дождей. Такая погода сохранится до конца следующей рабочей недели — пятницы, 27 января, когда синоптики ожидают мокрый снег с дождем. 

Ранее эксперт рассказал, сколько продержится январское потепление в Ростове-на-Дону.

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