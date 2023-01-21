Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Метеорологи рассказали, что в субботу, 21 января, ростовчан ожидает прохладная погода с температурой воздуха от -4 до +1 градуса, в течение дня и ночью в городе будет дуть сильный ветер скоростью около 16 метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не предвидится.
Уже на следующий день ветер немного стихнет, и его скорость снизится до 10 метров в секунду. Дневные температуры будут колебаться от -2 до нуля градусов, однако уже к вечеру воздух начнет прогреваться.
Новая рабочая неделя с понедельника, 23 января, встретит ростовчан температурой +3-4 градуса и умеренным ветром без осадков и дождей. Такая погода сохранится до конца следующей рабочей недели — пятницы, 27 января, когда синоптики ожидают мокрый снег с дождем.
Ранее эксперт рассказал, сколько продержится январское потепление в Ростове-на-Дону.