Сообщается, что супружеская пара проходила мимо компании, которая забавлялась с петардами. Одну из них молодые люди подожгли и поместили в стеклянную бутылку, когда мимо проходила потерпевшая. От взрыва бутылка взорвалась, и осколок попал в глаз женщины.