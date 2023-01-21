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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

В Ростове спасли зрение женщины, пострадавшей от взрыва петарды в стеклянной бутылке

Сегодня, 17:20
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове спасли зрение женщины, пострадавшей от взрыва петарды в стеклянной бутылке
В Ростове спасли зрение женщины, пострадавшей от неосторожного обращения с петардами незнакомой ей компании в Таганроге, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации сообщил, что специалистам-офтальмологам в Городской больнице скорой медпомощи Ростова удалось спасти зрение 34-летней таганроженки, которая пострадала во время прогулки с мужем.  

Сообщается, что супружеская пара проходила мимо компании, которая забавлялась с петардами. Одну из них молодые люди подожгли и поместили в стеклянную бутылку, когда мимо проходила потерпевшая. От взрыва бутылка взорвалась, и осколок попал в глаз женщины. 

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Женщину немедленно доставили в ГБСМП Ростова, где женщине провели процедуры, позволившие спасти и глазное яблоко, и зрение жительницы Таганрога. Сейчас зрение пациентки восстанавливается, и она уже может видеть травмированным глазом. 

Напомним, ранее ростовчанка лишилась кисти руки при неосторожном обращении с петардой. 

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