Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Глава администрации сообщил, что специалистам-офтальмологам в Городской больнице скорой медпомощи Ростова удалось спасти зрение 34-летней таганроженки, которая пострадала во время прогулки с мужем.
Сообщается, что супружеская пара проходила мимо компании, которая забавлялась с петардами. Одну из них молодые люди подожгли и поместили в стеклянную бутылку, когда мимо проходила потерпевшая. От взрыва бутылка взорвалась, и осколок попал в глаз женщины.
Женщину немедленно доставили в ГБСМП Ростова, где женщине провели процедуры, позволившие спасти и глазное яблоко, и зрение жительницы Таганрога. Сейчас зрение пациентки восстанавливается, и она уже может видеть травмированным глазом.
Напомним, ранее ростовчанка лишилась кисти руки при неосторожном обращении с петардой.