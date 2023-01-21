На момент гибели Вадиму Ермакову было 30 лет, он был выпускником профессионального техникума, где освоил профессию повара-кондитера. По данным корреспондентов, погибший якобы заключил контракт с ЧВК в сентябре прошлого году, по неподтвержденной информации, мужчина был убит при выполнении боевого задания на Украине в декабре 2022 года.