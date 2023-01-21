Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В сообществе новостной программы «Наша неделя. Пролетарск» опубликовали пост, в котором рассказали о гибели участника спецоперации и бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова.
Похороны должны состояться в воскресенье, 22 января, в поселке Опенки, корреспондент программы сообщил, что расходы на организацию церемонии погребения на себя взяла администрация населенного пункта.
На момент гибели Вадиму Ермакову было 30 лет, он был выпускником профессионального техникума, где освоил профессию повара-кондитера. По данным корреспондентов, погибший якобы заключил контракт с ЧВК в сентябре прошлого году, по неподтвержденной информации, мужчина был убит при выполнении боевого задания на Украине в декабре 2022 года.
Эта информация пока не получила подтверждения от местных органов власти или Минобороны Российской Федерации, данные уточняются.
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