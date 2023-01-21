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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В Ростовской области 22 января состоятся похороны бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова

Сегодня, 16:36
Фото: vk.com/nasha_nedelya
В Ростовской области 22 января проведут похороны бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова
В Пролетарском районе Ростовской области проведут похороны участника СВО на Украине и бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова, об этом сообщили местные СМИ.

В сообществе новостной программы «Наша неделя. Пролетарск» опубликовали пост, в котором рассказали о гибели участника спецоперации и бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова. 

Похороны должны состояться в воскресенье, 22 января, в поселке Опенки, корреспондент программы сообщил, что расходы на организацию церемонии погребения на себя взяла администрация населенного пункта. 

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На момент гибели Вадиму Ермакову было 30 лет, он был выпускником профессионального техникума, где освоил профессию повара-кондитера. По данным корреспондентов, погибший якобы заключил контракт с ЧВК в сентябре прошлого году, по неподтвержденной информации, мужчина был убит при выполнении боевого задания на Украине в декабре 2022 года. 

Эта информация пока не получила подтверждения от местных органов власти или Минобороны Российской Федерации, данные уточняются. 

Ранее в Ростовской области посмертно наградили командира зенитно-ракетной бригады, который принимал участие в СВО.

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