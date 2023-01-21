В пятницу, 20 января, в ведомстве сообщили, что подвели итоги прошедшего года и выяснили, что объем грузоперевозок водными путями в Ростовской области за год сократился на 70% по сравнению с показателями 2021 года. Причиной этого стали ограничения, введенные на территории Азовского моря, а также санкции, наложенные западными странами на российские компании и отдельные категории грузов.