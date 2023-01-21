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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Ростовской области объем судоходных грузоперевозок сократился на 70% в 2022 году

Сегодня, 11:30
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области объем грузоперевозок судоходными путями за 2022 год сократился на 70%, об этом сообщили в пресс-службе донского министерства транспорта.

В пятницу, 20 января, в ведомстве сообщили, что подвели итоги прошедшего года и выяснили, что объем грузоперевозок водными путями в Ростовской области за год сократился на 70% по сравнению с показателями 2021 года. Причиной этого стали ограничения, введенные на территории Азовского моря, а также санкции, наложенные западными странами на российские компании и отдельные категории грузов. 

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Сейчас известно, что общий объем грузооборота в Азово-Донском бассейне по итогам прошлого года составил более 5,9 миллиона тонн грузов, из них 2,96 миллиона тонн пришлись на нефтепродукты. Также в тройку лидеров по занимаемому объему в структуре грузооборота вошло пшеница с мазутом и вакуумным газойлем. 

В это же время сообщается, что пассажироперевозки судоходными путями выросли на 20%, достигнув отметки в 38,4 тысячи пассажиров. 

Напомним, ранее эксперты утверждали, что ввод санкций приведет к росту морского и речного грузооборота, однако эти прогнозы не оправдались.

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