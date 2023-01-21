Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В пятницу, 20 января, в ведомстве сообщили, что подвели итоги прошедшего года и выяснили, что объем грузоперевозок водными путями в Ростовской области за год сократился на 70% по сравнению с показателями 2021 года. Причиной этого стали ограничения, введенные на территории Азовского моря, а также санкции, наложенные западными странами на российские компании и отдельные категории грузов.
Сейчас известно, что общий объем грузооборота в Азово-Донском бассейне по итогам прошлого года составил более 5,9 миллиона тонн грузов, из них 2,96 миллиона тонн пришлись на нефтепродукты. Также в тройку лидеров по занимаемому объему в структуре грузооборота вошло пшеница с мазутом и вакуумным газойлем.
В это же время сообщается, что пассажироперевозки судоходными путями выросли на 20%, достигнув отметки в 38,4 тысячи пассажиров.
Напомним, ранее эксперты утверждали, что ввод санкций приведет к росту морского и речного грузооборота, однако эти прогнозы не оправдались.