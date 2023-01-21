При этом только в четверти регионов не зафиксировали убыли компаний, среди них оказались Калмыкия с Тывой и Карачаево-Черкесией. Меньше всего компаний по отношению к ликвидированным предприятиям открыли в Воронежской области, Коми, Башкирии, с ними в одном ряду оказался и донской регион с показателем 44,2%.