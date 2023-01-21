Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В Ростовской области военный комиссар региона Игорь Егоров опроверг слова своего коллеги о подготовке к полной мобилизации, сообщив, что в настоящий момент на Дону не проводится кампания по мобилизации жителей.
На днях военком Азова и Азовского района Александр Жуков рассказал, что военные комиссариаты региона готовятся к возобновлению кампании с потенциалом полной мобилизации военнослужащих.
В ответ на это Егоров сообщил, что мобилизация не ведется ни в каком виде, а в последние месяцы ни Кремль, ни Минобороны не подтверждали своих планов о продолжении мобилизации.
В Ростовской области очевидцы из микрорайона Лиховского сообщили о появлении якобы инверсионных следов в небе над Каменским районом.
Эти следы были замечены еще днем 20 января, однако даже спустя сутки никакой информации о причинах их появления в небе не поступало.
Между тем, в начале недели глава донского правительства Василий Голубев подтвердил происхождение инверсионных следов, замеченных в Ростовской области 17 января. Их причиной стал выстрел, произведенный ВВС РФ по цели на территории, где идет СВО.
FinExpertiza представили результаты исследований, согласно которым Ростовская область вошла в число субъектов РФ с наименьшим приростом предприятий бизнеса, открывшихся в 2022 году.
Тем временем, сообщается, что в России средний прирост показателя регистраций новых компаний составил 9% — их оказалось 242 тысячи. Также на 25% сократилось количество ликвидированных компаний — их численность достигла отметки в 280 тысяч юрлиц.
При этом только в четверти регионов не зафиксировали убыли компаний, среди них оказались Калмыкия с Тывой и Карачаево-Черкесией. Меньше всего компаний по отношению к ликвидированным предприятиям открыли в Воронежской области, Коми, Башкирии, с ними в одном ряду оказался и донской регион с показателем 44,2%.