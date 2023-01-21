Застройщиком должна выступить компания «Новотекс», которая зарегистрирована в этом здании и занимается арендой и управлением недвижимостью. Сама компания, согласно данным сервиса Basis, существует на рынке девять лет, а его совладельцами выступают два бывших директора ООО «РОСТАГРОПРОДУКТ» Дмитрий Бухаров и его предшественник Григорий Зотов, который сейчас занимает должность директора ООО «Строительные технологии» и ООО «РЦСМ». Напомним, ранее другая дочерняя компания «Строительных технологий» также получила под строительство ЖК участок на месте археологических раскопок на улице Седова.