Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В августе прошлого года экспертная организация ООО «Единый центр строительства» выпустила положительное заключение на проект строительства многофункционального здания торгово-делового центра с магазинами, точками общепита и подземной автостоянкой на проспекте Буденновском, 17.
Застройщиком должна выступить компания «Новотекс», которая зарегистрирована в этом здании и занимается арендой и управлением недвижимостью. Сама компания, согласно данным сервиса Basis, существует на рынке девять лет, а его совладельцами выступают два бывших директора ООО «РОСТАГРОПРОДУКТ» Дмитрий Бухаров и его предшественник Григорий Зотов, который сейчас занимает должность директора ООО «Строительные технологии» и ООО «РЦСМ». Напомним, ранее другая дочерняя компания «Строительных технологий» также получила под строительство ЖК участок на месте археологических раскопок на улице Седова.
Что касается реализации проекта строительства торгово-делового центра на проспекте Буденновском, портал 161.py выяснил, что максимально разрешенная высота здания может составить от шести до 10 этажей, а разрешение на строительство будет действовать до октября 2027 года.
Между тем, в настоящий момент, на участке под строительство напротив ВГИК сейчас находится трехэтажное здание, и строительство многоэтажного торгового центра может существенно изменить облик проспекта, на котором находятся десятки исторических зданий.