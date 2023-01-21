Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Напомним, в начале рабочей недели администрация Ростова выпустила постановление, согласно которому город выкупит в муниципальную собственность землю доходного дома Гудермана вместе с нежилыми помещениями.
Здание собирались признать «грозящим обвалом», что породило слухи о скором сносе памятника архитектуры и истории Ростова. Однако в субботу, 21 января, власти официально сообщили, что речь о демонтаже здания не идет.
Дом по улице Донской, 15/переулку Соборному, 8 собираются изъять в собственность, чтобы иметь возможность произвести его реконструкцию за средства бюджета и последующей передачи его под организацию учреждения дополнительного образования — музыкальную или художественную школу.
Ранее стало известно, что в городе собираются снести здание, где жил и трудился архитектор Григорян, по проектам которого строили самые значимые здания современного Еревана.