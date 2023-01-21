Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Происшествие случилось на дороге Константиновск — Тацинская, которая проходит через Семикаракорский район. Здесь водитель «ВАЗ-211440» не смог справиться с управлением.
Из-за этого автомобиль врезался во встречный «ВАЗ-21154». В результате 30-летний водитель первой машины скончался.
Второй автолюбитель получил травмы, его доставили в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее жительницу Новочеркасска арестовали за смертельное ДТП со сбитыми пешеходами. Подробный материал о происшествии читайте по ссылке.