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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Водитель погиб в лобовой аварии в Ростовской области

Сегодня, 09:34
Фото: 1mi
В Ростовской области столкнулись два автомобиля «ВАЗ», погиб один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на дороге Константиновск — Тацинская, которая проходит через Семикаракорский район. Здесь водитель «ВАЗ-211440» не смог справиться с управлением.

Из-за этого автомобиль врезался во встречный «ВАЗ-21154». В результате 30-летний водитель первой машины скончался.

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Второй автолюбитель получил травмы, его доставили в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. 

Ранее жительницу Новочеркасска арестовали за смертельное ДТП со сбитыми пешеходами. Подробный материал о происшествии читайте по ссылке. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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