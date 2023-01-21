rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Военком Егоров заявил, что в Ростовской области мобилизационная кампания не идет

Сегодня, 10:10
Фото: 1mi
Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что в регионе не проводится мобилизационная кампания, пишут СМИ.

Егоров рассказал изданию ТАСС, что в области нет частичной или полной мобилизации. По его словам, прийти в военкомат можно только добровольно.

До этого в Сети появилось интервью с военкомом Азова и Азовского района Александром Жуковым. В частности, он говорил, что военные комиссариаты якобы готовятся не только к частичной мобилизации, но и полной.

Ростовчане заявили, что не поверили в информацию о подготовке к мобилизации
Узнать подробнее

Но при этом Жуков отмечал, что от Кремля не было информации о планах возобновить призыв. В тот момент военком выражал личное мнение.

До этого ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО. Расширенный материал читайте по ссылке.

Читайте также:
Военком Азова заявил о подготовке к мобилизации, а власти потратят 10 млн на воздухРостовчане заявили, что не поверили в информацию о подготовке к мобилизацииСтали известны подробности слов военкома в Азове Жукова о подготовке к мобилизации
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мобилизации#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Католического священника из Ростовской области депортируют в Польшу
Вчера, 14:56
Урбанист заявил, что ростовчане не поедут заселять новый город-миллионник на Кубани
Вчера, 18:05
С фасада здания отдела полиции в Ростове на Буденновском посыпались кирпичи
Вчера, 18:21
В СКР рассказали, как пропавшая в Ростове беременная Ирина Кривуля оказалась в Гуково
Вчера, 16:17
Военком Азова заявил о подготовке к мобилизации, а власти потратят 10 млн на воздух
Вчера, 16:42
Суровая ростовская зима: какая погода была на Дону сто лет назад
Вчера, 18:04