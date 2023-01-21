Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Егоров рассказал изданию ТАСС, что в области нет частичной или полной мобилизации. По его словам, прийти в военкомат можно только добровольно.
До этого в Сети появилось интервью с военкомом Азова и Азовского района Александром Жуковым. В частности, он говорил, что военные комиссариаты якобы готовятся не только к частичной мобилизации, но и полной.
Но при этом Жуков отмечал, что от Кремля не было информации о планах возобновить призыв. В тот момент военком выражал личное мнение.
До этого ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО. Расширенный материал читайте по ссылке.