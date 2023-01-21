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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Житель в Ростовской области заставил дочь обмануть государство на 1,5 млн рублей

Сегодня, 08:41
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить местного жителя, который при помощи дочери совершил аферу на 1,5 миллиона рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В 2016 году Александр Баранцов попросил дочь зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Ей он рассказал, что собирается разводить сельскохозяйственную птицу. 

После этого фигурант подготовил от имени дочери документы и получил грант на 1,5 миллиона рублей для развития бизнеса. В дальнейшем он сам управлял деятельностью фермы.

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«С 2016 по 2021 годы Баранцов предоставлял в Минсельхоз региона отчеты с недостоверными данными. В результате министерству был причинен ущерб», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дочь не знала обо всех этих махинациях. После этого возбудили уголовное дело.

В данный момент дело слушается в суде. 

Ранее напуганная ростовчанка лишилась всех своих денег после разговора с незнакомцем.

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