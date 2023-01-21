Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В 2016 году Александр Баранцов попросил дочь зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Ей он рассказал, что собирается разводить сельскохозяйственную птицу.
После этого фигурант подготовил от имени дочери документы и получил грант на 1,5 миллиона рублей для развития бизнеса. В дальнейшем он сам управлял деятельностью фермы.
«С 2016 по 2021 годы Баранцов предоставлял в Минсельхоз региона отчеты с недостоверными данными. В результате министерству был причинен ущерб», — сказано в сообщении.
Отмечается, что дочь не знала обо всех этих махинациях. После этого возбудили уголовное дело.
В данный момент дело слушается в суде.
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