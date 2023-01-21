Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Напомним, что 17 января водитель Daewoo Matiz сбила двух человек. После этого она оставила машину и скрылась с места аварии.
Одна из пострадавших скончалась, ей было 25 лет. Второго пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение.
После этого возбудили уголовное дело, а Новочеркасский городской суд заключил подозреваемую под стражу. В СИЗО она проведет два месяца.
До этого снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону.