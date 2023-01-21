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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Жительницу Новочеркасска арестовали за смертельное ДТП со сбитыми пешеходами

Сегодня, 07:11
Фото: 1mi
В Новочеркасске арестовали водителя, который сбил двух пешеходов, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что 17 января водитель Daewoo Matiz сбила двух человек. После этого она оставила машину и скрылась с места аварии. 

Одна из пострадавших скончалась, ей было 25 лет. Второго пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение. 

После этого возбудили уголовное дело, а Новочеркасский городской суд заключил подозреваемую под стражу. В СИЗО она проведет два месяца. 

До этого снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону. 

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