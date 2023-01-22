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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

19-летний водитель Lada Priora погиб в Ростовской области, влетев в стену недостроя

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI

В Ростовской области погиб 19-летний водитель Lada Priora 22 января, влетев в стену

В результате аварии в Зерноградском районе Ростовской области погиб водитель отечественной машины, а два пассажира получили травмы, сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 5.50 мск 22 января в хуторе Ракитный Зерноградского района. Водитель LADA Priora не справился с управлением. Его машина врезалась в недострой.

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Водителю машины было 19 лет. В аварии пострадал один несовершеннолетний юноша 2006 года рождения. Еще один 18-летний парень получил травмы. Оба пассажира были доставлены в больницу. 

Ранее в ДТП на дороге Константиновск-Тацинская травмы несовместимые с жизнью получил водитель ВАЗ-211440.

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#Происшествия#Общество#Транспорт#Дтп#Ростовская область
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