Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
ДТП произошло в 5.50 мск 22 января в хуторе Ракитный Зерноградского района. Водитель LADA Priora не справился с управлением. Его машина врезалась в недострой.
Водителю машины было 19 лет. В аварии пострадал один несовершеннолетний юноша 2006 года рождения. Еще один 18-летний парень получил травмы. Оба пассажира были доставлены в больницу.
Ранее в ДТП на дороге Константиновск-Тацинская травмы несовместимые с жизнью получил водитель ВАЗ-211440.