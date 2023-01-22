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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Более 4,5 тысячи человек находятся в ПВР для беженцев в Ростовской области

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
Более 4,5 тысячи человек находятся в ПВР для беженцев в Ростовской области
Чуть более 4,5 тысячи человек, вынужденных покинуть свои дома, находятся в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

Артемов заявил, что на данный момент на территории региона действует 41 ПВР. В них размещены 4564 человека. В случае необходимости число ПВР может быть увеличено.

Также он добавил, что ведется работа по отправке беженцев в другие регионы. Все прибывающие в Ростовскую область переселенцы получают положенные выплаты. В пунктах временного размещения они также обеспечиваются всем необходимым.

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Сообщается, что разрушенное жилье переселенцев восстанавливается. В скором времени они смогут вернуться домой.

Ранее глава ростовского УМВД Сергей Шпак рассказал, что в ростовских ПВР нарушений общественного порядка за прошлый год допущено не было.

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