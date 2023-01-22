Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Артемов заявил, что на данный момент на территории региона действует 41 ПВР. В них размещены 4564 человека. В случае необходимости число ПВР может быть увеличено.
Также он добавил, что ведется работа по отправке беженцев в другие регионы. Все прибывающие в Ростовскую область переселенцы получают положенные выплаты. В пунктах временного размещения они также обеспечиваются всем необходимым.
Сообщается, что разрушенное жилье переселенцев восстанавливается. В скором времени они смогут вернуться домой.
Ранее глава ростовского УМВД Сергей Шпак рассказал, что в ростовских ПВР нарушений общественного порядка за прошлый год допущено не было.