Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Среди ростовчан, которые вынуждены посреди зимы сутки ждать тепла и горячей воды, оказались и жители многоквартирных домов по улице 2-я Краснодарская. Как отметил один из горожан, ремонт на этой улице делали прошлым летом.
«Типа делали все лето, чтобы сделать на совесть», — иронизирует он. «А что все лето ремонтировали, что каждый день аварии?» — поинтересовалась еще одна ростовчанка.
Напомним, на Западном теплоснабжение и подача горячей воды были прекращены на срок ремонтных работ 22 января.