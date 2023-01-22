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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

«Что все лето ремонтировали?»: ростовчан возмутило, что 63 домов остались без тепла

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Жители Ростова возмутились по поводу того, что 63 дома на Западном остались без тепла и горячей воды из-за аварии, об этом они делятся в соцсетях.

Среди ростовчан, которые вынуждены посреди зимы сутки ждать тепла и горячей воды, оказались и жители многоквартирных домов по улице 2-я Краснодарская. Как отметил один из горожан, ремонт на этой улице делали прошлым летом.

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«Типа делали все лето, чтобы сделать на совесть», — иронизирует он. «А что все лето ремонтировали, что каждый день аварии?» — поинтересовалась еще одна ростовчанка.

Напомним, на Западном теплоснабжение и подача горячей воды были прекращены на срок ремонтных работ 22 января.

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