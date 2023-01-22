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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Для мобилизованных из Ростовской области разработают новые меры поддержки

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
Новые меры по поддержке мобилизованных военных разработают в скором времени депутаты Законодательного собрания Ростовской области, сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя председателя Заксобрания Ростовской области Сергея Михалева, в регионе на данный момент предусмотрено 18 мер поддержки. Все они обеспечиваются за счет бюджета Ростовской области.

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Кроме того, две меры поддержки пока на стадии разработки, а еще пять - рекомендованы и зависят от решения местных муниципалитетов. Это касается земельного налога для мобилизованных, мест для их детей в детских садах, а также школьного питания и некоторых других мер поддержки.

Ранее стало известно, что в Ростовской области военкоматы готовят к полной мобилизации. Об этом стало известно со слов военкома Азова и Азовского района Александра Жукова.

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