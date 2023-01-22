Кроме того, две меры поддержки пока на стадии разработки, а еще пять - рекомендованы и зависят от решения местных муниципалитетов. Это касается земельного налога для мобилизованных, мест для их детей в детских садах, а также школьного питания и некоторых других мер поддержки.