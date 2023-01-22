Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Вечером воскресенья, 22 января, жителей Новошахтинска Ростовской области напугал громкий хлопок неизвестного происхождения. Власти города, чтобы предупредить панику среди населения, дали объяснение.
Дело в том, что неподалеку от Новошахтинска, в селе Бугултай произошло плановое произведение массового взрыва по добыче полезных ископаемых. О планируемом взрыве был предупрежден и диспетчер службы 112 города.
Также власти предупредили, что такое же мероприятие запланировано на среду, 25 января.
Ранее инверсионные следы заметили на небе над Ростовской областью днем 20 января.