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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Громкий хлопок напугал жителей Новошахтинска Ростовской области 22 января

Сегодня, 16:06
Фото: pxhere.com
Громкий звук, напугавший жителей Новошахтинска Ростовской области, произошел из-за планового массового взрыва по добыче полезных ископаемых, заявил мэр города Сергей Бондаренко.

Вечером воскресенья, 22 января, жителей Новошахтинска Ростовской области напугал громкий хлопок неизвестного происхождения. Власти города, чтобы предупредить панику среди населения, дали объяснение.

Дело в том, что неподалеку от Новошахтинска, в селе Бугултай произошло плановое произведение массового взрыва по добыче полезных ископаемых. О планируемом взрыве был предупрежден и диспетчер службы 112 города.

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Также власти предупредили, что такое же мероприятие запланировано на среду, 25 января.

Ранее инверсионные следы заметили на небе над Ростовской областью днем 20 января.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Проишествие
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