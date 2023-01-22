Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» нужно срочно улучшать игру

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы своей команды над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче седьмого тура АПЛ. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
По мнению испанского специалиста, его команда выступила не лучшим образом, поэтому они заслужили свист болельщиков. Гвардиола отметил, что в срочном порядке постарается наладить игру подопечных.
Добавим, что «МС» с 42 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Англии. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, имея в своем активе 33 очка.