Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» нужно срочно улучшать игру

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы своей команды над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче седьмого тура АПЛ. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.