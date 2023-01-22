Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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16 января волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о пропаже в Ростове 46-летней местной жительницы Ирины Кривули. Она находилась на девятом месяце беременности. Женщина ушла из дома на прогулку, после чего перестала выходить на связь с близкими.
К поискам беременной подключились правоохранительные органы и волонтеры. 19 января пропавшую обнаружили на записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, что женщина спокойно гуляет по городу.
Позднее стало известно, что Кривуля нашлась в городе Гуково. Там находится дом ее матери. Как беременная женщина добралась в Гуково и что делала там несколько дней, она не помнит.
Осмотревшие Кривулю следователи заявили, что следов телесных повреждений или насилия на ее теле не обнаружено. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В пятницу, 20 января, военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире местного телеканала заявил, что военные комиссариаты якобы готовятся к новой волне не только частичной, но и полной мобилизации. Однако он уточнил, что прямых поручений от высшего руководства страны они пока не получали.
По словам Жукова, военкоматы сами осознают необходимость подготовки к любому мероприятию, предусмотренному российским законодательством.
После шумных обсуждений высказываний Жукова свой комментарий дал военком Ростовской области Игорь Егоров. Он заверил, что в регионе сейчас не проводится ни полная, ни частичная мобилизация. Прийти в военкомат для участия в СВО можно только добровольно.
Страшное ДТП произошло в Каменске-Шахтинском 20 января около 08.30 утра. Водителю рейсового автобуса № 5 за рулем резко стало плохо, из-за чего он потерял управление. Автобус, переполненный людьми, съехал с проезжей части на встречную полосу, а потом вылетел с дороги на бетонную стену и дерево.
Травмы в результате происшествия получили водитель и 12 пассажиров, среди них шестеро несовершеннолетних. По заверениям местных властей, всем им оказывается медицинская помощь. По факту самого ДТП инициирована проверка.