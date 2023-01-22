В пятницу, 20 января, военком Азова и Азовского района Александр Жуков в эфире местного телеканала заявил, что военные комиссариаты якобы готовятся к новой волне не только частичной, но и полной мобилизации. Однако он уточнил, что прямых поручений от высшего руководства страны они пока не получали.