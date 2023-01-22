Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Росстат опубликовал статистику по количеству браков и разводов, заключенных в России в 2022 году. Выяснилось, что в Ростовской области в ушедшем году появилось 27 219 новых семей. Это на 3 266 больше, чем годом ранее.
Однако растет в регионе и количество разводов. Если в 2021 году их число составляло 16 642, то в 2022 году показатель вырос до 18 567.
Ранее эксперт Ийя Лемман сообщила, что из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще заключать браки. Изменение объяснили тревогой и шоком у мужчин, решившихся на активные перемены в личной жизни. Опасения насчет ответственности, приходящей со браком, отошли на второй план перед желанием совместного разделения тягот и хлопот.