rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

На 11% чаще жители Ростовской области подавали на развод в 2022 году

Сегодня, 13:21
Фото: pxhere.com
Число разводов увеличилось в Ростовской области по итогам ушедшего года, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику по количеству браков и разводов, заключенных в России в 2022 году. Выяснилось, что в Ростовской области в ушедшем году появилось 27 219 новых семей. Это на 3 266 больше, чем годом ранее.

Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Узнать подробнее

Однако растет в регионе и количество разводов. Если в 2021 году их число составляло 16 642, то в 2022 году показатель вырос до 18 567.

Ранее эксперт Ийя Лемман сообщила, что из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще заключать браки. Изменение объяснили тревогой и шоком у мужчин, решившихся на активные перемены в личной жизни. Опасения насчет ответственности, приходящей со браком, отошли на второй план перед желанием совместного разделения тягот и хлопот.

Читайте также:
После начала частичной мобилизации в Ростовской области брак заключили 1389 пар82-летний жених и 79-летняя невеста вступили в брак в Ростовской областиТреть молодых ростовчан отрицательно относятся к гражданскому браку
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Статистика#Брак#Регистрация брака#Развод#Семья#Ростов
Подпишитесь
Для мобилизованных из Ростовской области разработают новые меры поддержки
Сегодня, 05:41
Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий
Вчера, 18:33
В Ростовской области 22 января состоятся похороны бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова
Вчера, 16:36
В Ростове ребенка едва не убило кирпичом у дома, который отремонтируют через 20 лет
Вчера, 14:43
Компания из Нальчика выиграла тендер на уборку «Ростов-Арены» за 70,3 млн рублей
Вчера, 13:41
Власти Ростова опровергли слухи об изъятии земли под домом Гудермана под снос здания
Вчера, 11:49