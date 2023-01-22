Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Первоначально сообщалось, что ремонт теплосетей начнется накануне вечером. Однако потом ремонтники перенесли сроки. Отремонтировать и восстановить подачу тепла и горячий воды в дома планируют 22 января в 20.30 мск.
Организация приводит список адресов, которых коснулась коммунальная авария:
- пр. Коммунистический: 25, 23, 23/3, 23/2, 25/1, 23/1, 23/5, 23/4, 21/4, 25/2, 25/3, 19, 21, 21/1, 21/2, 19/1, 20, 20/1, 16, 12/4, 12/3, 12/2, 12/1, 14, 12, 10, 10/1;
- ул. 2-я Краснодарская, 78/2, 78/1, 78, 76/1, 76, 70, 72, 74, 70/1, 68/1, 68
- ул. Прогрессивная, 9, 7, 5, 3, 1, 7/1, 12, 14
- ул. Зорге, 2, 4, 6/1, 6, 8/2, 8, 10, 12
- пр. Стачки, 201, 199/3, 199/1, 207/14, 205, 203, 199, 197, 199/2
К ремонтным работам будут привлечены две бригады рабочих аварийной службы и 6 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Ростове проведут реконструкцию теплосетей на ЗЖМ с 24 по 28 января