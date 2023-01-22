Ранее этот же офис микрофинансовой организации на проспекте Ленина грабили совсем недавно, в декабре прошлого года. Тогда вооруженный мужчина с пистолетом также под угрозой смерти заставил сотрудников отдать ему все деньги. Однако какая именно сумма была похищена в тот раз, неизвестно.