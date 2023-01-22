Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Днем 21 января неизвестный вооруженный злоумышленник ворвался в офис микрофинансовой организации «Быстроденьги» на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону. Мужчина достал пистолет и стал угрожать им сотруднице офиса. Она отдала ему 195 тысяч рублей, после чего грабитель скрылся с места преступления.
По информации «Известий», найти его пока не удалось.
Ранее этот же офис микрофинансовой организации на проспекте Ленина грабили совсем недавно, в декабре прошлого года. Тогда вооруженный мужчина с пистолетом также под угрозой смерти заставил сотрудников отдать ему все деньги. Однако какая именно сумма была похищена в тот раз, неизвестно.