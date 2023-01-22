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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Офис микрозаймов в Ростове ограбили на 195 тысяч рублей второй раз за месяц

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
Грабитель вынес из офиса микрозаймов в Ростове порядка 195 тысяч рублей, сообщают СМИ.

Днем 21 января неизвестный вооруженный злоумышленник ворвался в офис микрофинансовой организации «Быстроденьги» на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону. Мужчина достал пистолет и стал угрожать им сотруднице офиса. Она отдала ему 195 тысяч рублей, после чего грабитель скрылся с места преступления.

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По информации «Известий», найти его пока не удалось.

Ранее этот же офис микрофинансовой организации на проспекте Ленина грабили совсем недавно, в декабре прошлого года. Тогда вооруженный мужчина с пистолетом также под угрозой смерти заставил сотрудников отдать ему все деньги. Однако какая именно сумма была похищена в тот раз, неизвестно.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Преступность#Ограбление
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