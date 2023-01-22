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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Погибшего на спецоперации Дмитрия Хромова похоронили в Ростовской области 21 января

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Прощание с погибшим в ходе специальной военной операции Дмитрием Хромовым прошло в городе Донецк Ростовской области, сообщает местной издание «Газета Новость — Донецка Ростовской области».

Отмечается, что погибший был внуком донецкого ветерана Великой Отечественной войны Михаила Хромова. 

Хромову было 35 лет. Его не стало 13 января, когда он попал под минометный обстрел в районе Лисичанска.

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Похоронили военного на кладбище Чугунки в Донецке 21 января. Простится с ним пришли его родные и друзья.

Официальной информации о гибели бойца от Минобороны не поступало, она уточняется.

Ранее полковник Андрей Елизаров, погибший в спецоперации, был посмертно награжден орденом Мужества.

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