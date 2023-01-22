Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Отмечается, что погибший был внуком донецкого ветерана Великой Отечественной войны Михаила Хромова.
Хромову было 35 лет. Его не стало 13 января, когда он попал под минометный обстрел в районе Лисичанска.
Похоронили военного на кладбище Чугунки в Донецке 21 января. Простится с ним пришли его родные и друзья.
Официальной информации о гибели бойца от Минобороны не поступало, она уточняется.
Ранее полковник Андрей Елизаров, погибший в спецоперации, был посмертно награжден орденом Мужества.